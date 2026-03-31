Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
31 марта, 09:44

Технологии

Telegram разослал россиянам уведомления о "последнем шансе" купить премиум-подписку

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Российские пользователи мессенджера Telegram получают уведомления о "последней возможности" оплатить Premium-подписку.

Сообщения появляются в чате с системными оповещениями. Утверждается, что в ближайшее время оформить Premium может стать технически невозможным. В связи с этим клиентам предлагается оплатить услугу сразу на 2 года.

Работа Telegram ограничивается в России с 10 февраля. Причиной стало несоблюдение законов страны.

По информации журналистов, блокировка площадки может произойти 1 апреля. В Роскомнадзоре по этому вопросу не имеют дополнительной информации.

Член СПЧ Александр Ионов заявил о высокой вероятности того, что команда мессенджера выполнит требования российского законодательства, после чего работа сервиса будет восстановлена.

Однако аналитик Эльдар Муртазин считает, что Telegram может повторить судьбу видеохостинга YouTube. Снятие ограничений с мессенджера он назвал "невероятным развитием ситуации".

Роскомнадзор регулярно штрафует мессенджер Telegram за нарушения

технологии

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика