Telegram разослал россиянам уведомления о "последнем шансе" купить премиум-подписку

Российские пользователи мессенджера Telegram получают уведомления о "последней возможности" оплатить Premium-подписку.

Сообщения появляются в чате с системными оповещениями. Утверждается, что в ближайшее время оформить Premium может стать технически невозможным. В связи с этим клиентам предлагается оплатить услугу сразу на 2 года.

Работа Telegram ограничивается в России с 10 февраля. Причиной стало несоблюдение законов страны.

По информации журналистов, блокировка площадки может произойти 1 апреля. В Роскомнадзоре по этому вопросу не имеют дополнительной информации.

Член СПЧ Александр Ионов заявил о высокой вероятности того, что команда мессенджера выполнит требования российского законодательства, после чего работа сервиса будет восстановлена.

Однако аналитик Эльдар Муртазин считает, что Telegram может повторить судьбу видеохостинга YouTube. Снятие ограничений с мессенджера он назвал "невероятным развитием ситуации".