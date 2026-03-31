Новости

Новости

31 марта, 12:50

Шоу-бизнес

Певица Селин Дион вернется на сцену после обнаружения неизлечимого заболевания

Фото: AP/Invision/Эван Агостини

Певица Селин Дион вернется на сцену после обнаружения неизлечимого заболевания, артистка рассказала об этом на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Четыре года назад у Дион диагностировали синдром мышечной скованности – это заболевание, которое не поддается лечению, влияет на голос и способность ходить. Болезнь встречается у одного человека из миллиона. Мышцы пациентов неконтролируемо напрягаются, а тело блокируется и теряет способность двигаться.

О возвращении на сцену певица объявила в день своего 58-летия. Планируется, что она даст серию из 10 концертов на парижской арене La Dеfense Arena, ее вместимость – 40 тысяч человек. Выступления пройдут в сентябре и октябре.

"Я чувствую себя хорошо, я сильна, я, конечно же, полна энтузиазма и, разумеется, немного нервничаю", – призналась артистка.

Дион добавила, что следит за здоровьем, снова поет и даже немного танцует. Концерты пройдут с интервалом в несколько дней, скорее всего, для того чтобы избежать чрезмерной нагрузки на здоровье. Билеты поступят в продажу 7 апреля. Певица не выступала вживую с марта 2020 года.

Ранее стало известно, что итальянский певец Альбано Карризи, известный как Аль Бано, выступит весной в трех российских городах. Первый концерт пройдет в Москве 18 апреля, следующий – в Новосибирске 21 апреля, а последний – во Владивостоке 23 апреля.

