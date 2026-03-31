В ГД внесли проекты для усиления контроля за применением онлайн-касс

Российское правительство внесло в Госдуму два законопроекта, которые направлены на усиление контроля за использованием контрольно-кассовой техники (ККТ), следует из базы данных нижней палаты парламента.

Один из проектов вводит реестр организаций и ИП, систематически нарушающих требования о применении ККТ. Вести реестр предлагается ФНС. После попадания в реестр нарушителям нельзя будет размещать в интернете информацию о дистанционной продаже товаров и услуг, также их сайты будут заблокированы.

Кроме того, попавшие в список лица не смогут арендовать помещения в объектах торговли. В случае включения арендатора в реестр нарушителей организатор массовой торговли обязан отказаться от исполнения заключенного с ним договора аренды.

Аналогичная обязанность вводится в случае неустранения арендатором или субарендатором в течение 15 дней нарушения, заключающегося в отсутствии в его торговой точке зарегистрированной ККТ, когда она обязательна.

Более того, документ предлагает обязательно отражать в кассовом чеке сведения о безналичной операции. Одновременно вводится обязанность банков передавать в налоговые органы данные о всех транзакциях с участием физлиц, а покупателям – кассовые чеки, получаемы от ФНС.

Как говорится в пояснительной записке, реализация предлагаемых мер позволит за 3 года обеспечить дополнительные налоговые поступления в размере около 100 миллиардов рублей.

Второй законопроект вводит административную ответственность за неприменение ККТ на объектах массовой торговли. Штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы для должностных лиц вырастут до 50–80 тысяч рублей, для юрлиц – до 0,3–1 миллиона рублей.

Кроме того, для банков предусмотрена ответственность за нарушение правил работы с кассовыми чеками и непредоставление информации об операциях граждан и организаций. Первичное нарушение влечет предупреждение или штраф 1–1,5 миллиона рублей, повторное – 2–5 миллионов рублей. Если нарушение совершено 3 и более раза, то штраф составит от 6 до 10 миллионов рублей.

Ранее кабмин внес в ГД проект, направленный на борьбу с уклонением от налогов и обеспечение их полной уплаты. В частности, ЦБ должен будет информировать ФНС о людях, у которых выявлены риски ведения предпринимательской деятельности. Налоговые органы смогут запрашивать выписки по счетам таких граждан в банках без проведения проверок.