Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
31 марта, 12:30

Политика

В ГД внесли проекты для усиления контроля за применением онлайн-касс

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российское правительство внесло в Госдуму два законопроекта, которые направлены на усиление контроля за использованием контрольно-кассовой техники (ККТ), следует из базы данных нижней палаты парламента.

Один из проектов вводит реестр организаций и ИП, систематически нарушающих требования о применении ККТ. Вести реестр предлагается ФНС. После попадания в реестр нарушителям нельзя будет размещать в интернете информацию о дистанционной продаже товаров и услуг, также их сайты будут заблокированы.

Кроме того, попавшие в список лица не смогут арендовать помещения в объектах торговли. В случае включения арендатора в реестр нарушителей организатор массовой торговли обязан отказаться от исполнения заключенного с ним договора аренды.

Аналогичная обязанность вводится в случае неустранения арендатором или субарендатором в течение 15 дней нарушения, заключающегося в отсутствии в его торговой точке зарегистрированной ККТ, когда она обязательна.

Более того, документ предлагает обязательно отражать в кассовом чеке сведения о безналичной операции. Одновременно вводится обязанность банков передавать в налоговые органы данные о всех транзакциях с участием физлиц, а покупателям – кассовые чеки, получаемы от ФНС.

Как говорится в пояснительной записке, реализация предлагаемых мер позволит за 3 года обеспечить дополнительные налоговые поступления в размере около 100 миллиардов рублей.

Второй законопроект вводит административную ответственность за неприменение ККТ на объектах массовой торговли. Штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы для должностных лиц вырастут до 50–80 тысяч рублей, для юрлиц – до 0,3–1 миллиона рублей.

Кроме того, для банков предусмотрена ответственность за нарушение правил работы с кассовыми чеками и непредоставление информации об операциях граждан и организаций. Первичное нарушение влечет предупреждение или штраф 1–1,5 миллиона рублей, повторное – 2–5 миллионов рублей. Если нарушение совершено 3 и более раза, то штраф составит от 6 до 10 миллионов рублей.

Ранее кабмин внес в ГД проект, направленный на борьбу с уклонением от налогов и обеспечение их полной уплаты. В частности, ЦБ должен будет информировать ФНС о людях, у которых выявлены риски ведения предпринимательской деятельности. Налоговые органы смогут запрашивать выписки по счетам таких граждан в банках без проведения проверок.

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика