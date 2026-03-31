31 марта, 12:34

Умер олимпийский чемпион в составе сборной РФ по гандболу Эдуард Кокшаров

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Олимпийский чемпион в составе сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров скончался на 51-м году жизни, сообщили в пресс-службе белорусского клуба "Мешков Брест", где спортсмен работал главным тренером.

"Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде и в сердцах всех, кто его знал. Это невосполнимая потеря для всей гандбольной семьи, большое потрясение для мировой гандбольной общественности", – подчеркнули в клубе.

Подробностей о причинах смерти Кокшарова, а также о дате прощания и похорон, не приводится.

Спортсмен родился 4 ноября 1975 года в Краснодаре. Выступал на позиции левого крайнего, а также долгое время был капитаном национальной команды России. Кокшаров стал чемпионом мира 1997 года и серебряным призером чемпионата мира 1999 года, а также чемпионом Олимпийских игр–2000, которые прошли в Сиднее, бронзовым призером Олимпиады 2004 года.

После завершения игровой карьеры гандболист работал тренером. Он возглавлял мужскую сборную России, а с 2021 года занял должность главного тренера "Мешков Брест".

