Робот "Пиксель" с начала февраля очистил в Москве более 29 га дорожек от снега

С начала февраля на Поклонной горе осуществлялось тестирование автономного робота‑уборщика "Пиксель". За это время он очистил от снега свыше 29 гектаров дорожек, что сопоставимо с площадью почти 41 игрового поля Большой спортивной арены "Лужников", передал портал мэра и правительства столицы.

В зимний период робот выполнял задачи поддерживающей уборки для обеспечения безопасного передвижения граждан: расчищал дорожки, узкие и труднодоступные участки во время снегопадов, а также завершал уборку после прохода крупной коммунальной техники.

Также в ходе тестирования на Поклонной горе было опробовано новое навесное оборудование с щеточными дисками. Благодаря жесткой пластиковой щетине и эффекту сплошного ковра при вращении такие диски эффективно справляются со слежавшимся снегом и отличаются повышенной износостойкостью.

В весенний период робот‑уборщик продолжает работу с использованием поливомоечной рейки высокого давления, предназначенной для промывки дорожек. Летом оборудование робота будет дополнено пистолетом высокого давления для очистки скамеек и дорожных знаков.

Работа на новой площадке реализуется в два этапа. Сначала оператор детально изучает местность: создает цифровую карту участка и анализирует качество связи, формируя тепловую карту сигнала. Только после этого робот переходит под дистанционное управление диспетчера – это позволяет отладить алгоритмы работы и придумать новые схемы уборки.

Тестирование на Поклонной горе способствует формированию новых алгоритмов взаимодействия робота с коммунальной техникой. Близость территории к жилым кварталам и Музею Победы позволяет провести оценку отношения москвичей и гостей столицы к использованию автономных устройств в городской среде.

На Поклонной горе робот ежедневно проезжает свыше 12 километров по четырем разным маршрутам, поддерживая чистоту территории. Но это не единственная площадка, где трудится "Пиксель" – его "коллеги" уже помогают убирать "Сколково", Коломенскую набережную и парк "Сокольники".

Уточнялось, что в ближайшее время роботизированная уборка придет и в другие районы Западного административного округа. А в этом году разработчики планируют расширить применение "Пикселя" за счет тестирования новых насадок – пылесоса и воздуходувки для листвы и хвои.

"Пиксель" является первым в России автономным экологичным роботом-уборщиком на электрической тяге. Он разработан отечественной компанией "Автономика", участником Московского инновационного кластера и резидентом кластера "Ломоносов".

Благодаря компьютерному зрению и многосенсорной системе безопасности робот уверенно ориентируется в городской среде. А модульная конструкция позволяет быстро менять оборудование – так "Пиксель" остается полезным круглый год.

Ранее сообщалось, что роботы помогают специалистам московских коммунальных и инженерных служб – они находят протечки и чистят засоры. Современные технологии, которые используются в сфере городского хозяйства, помогают сделать работы более качественными и безопасными, а также сократить сроки их выполнения.