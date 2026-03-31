31 марта, 11:45

Актер Том Фелтон посоветовал сыгравшему нового Малфоя Пратту воровать реквизит

Фото: AP/Invision/Си Джей Ривера

Актер Том Фелтон посоветовал своему коллеге Локсу Пратту, который сыграл нового Драко Малфоя в сериале о Гарри Поттере, воровать со съемок реквизит. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Independent.

Фелтон рассказал, что отправил Пратту сообщение после того, как узнал, что его утвердили на роль. Он не стал давать конкретные советы по актерскому мастерству, но разрешил обращаться к себе за помощью.

Помимо этого, он посоветовал юному актеру наслаждаться процессом, делать много фотографий и украсть "как можно больше реквизита", чтобы использовать его в будущем.

К своим преемникам обратились и другие актеры из оригинального состава, в том числе Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт.

В частности, Рэдклифф в своем письме поделился опытом и пожелал Доминику МакЛоклину удачи. Артист признался, что испытывает теплые, отеческие чувства к новому поколению актеров, которые кажутся ему очень молодыми.

