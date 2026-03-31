31 марта, 12:03

Туристка из России подцепила вшей на Бали из-за шлема для скутера

Фото: Москва 24/Александр Авилов​

Российская туристка на Бали заразилась вшами после того, как использовала шлем, выданный водителем скутер-такси. Девушка рассказала об этом РИА Новости.

Она объяснила, что воспользовалась услугами мототакси и надела шлем, который ей предложил водитель, без дополнительной защиты. Через несколько дней девушка почувствовала сильный зуд кожи головы, однако сначала не придала этому значения и думала, что это связано с жарой.

Спустя еще некоторое время стало понятно, что это не просто раздражение, поскольку из-за зуда она не могла спать. Туристка обратилась за помощью. Россиянка добавила, что прошла лечение и избавилась от проблемы и что теперь она старается использовать только свой собственный шлем.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что заражение микозом после кратковременной примерки пораженного головного убора маловероятно. Он напомнил, что данное заболевание возникает, когда грибковые споры попадают на кожу или слизистые оболочки.

Все же есть случаи, когда риск заражения имеется. Например, если кожа у примеряющего шапку повреждена. Однако даже в этом случае головной убор должен быть не просто ношеным, а загрязненным активным грибком.

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

