Туристка из России подцепила вшей на Бали из-за шлема для скутера

Фото: Москва 24/Александр Авилов​

Российская туристка на Бали заразилась вшами после того, как использовала шлем, выданный водителем скутер-такси. Девушка рассказала об этом РИА Новости.

Она объяснила, что воспользовалась услугами мототакси и надела шлем, который ей предложил водитель, без дополнительной защиты. Через несколько дней девушка почувствовала сильный зуд кожи головы, однако сначала не придала этому значения и думала, что это связано с жарой.

Спустя еще некоторое время стало понятно, что это не просто раздражение, поскольку из-за зуда она не могла спать. Туристка обратилась за помощью. Россиянка добавила, что прошла лечение и избавилась от проблемы и что теперь она старается использовать только свой собственный шлем.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что заражение микозом после кратковременной примерки пораженного головного убора маловероятно. Он напомнил, что данное заболевание возникает, когда грибковые споры попадают на кожу или слизистые оболочки.

Все же есть случаи, когда риск заражения имеется. Например, если кожа у примеряющего шапку повреждена. Однако даже в этом случае головной убор должен быть не просто ношеным, а загрязненным активным грибком.

