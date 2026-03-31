31 марта, 12:25

В ГД внесен законопроект об установлении отцовства детей, рожденных после смерти отца

Фото: Москва 24/Анна Селина

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий установление отцовства в случае, если ребенок родился спустя более чем 300 дней после смерти отца с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в Семейный кодекс РФ. Законопроект устанавливает обязательное условие для признания отцовства: наличие нотариально удостоверенного согласия, данного отцом при жизни.

Для внесения сведений об отце в запись акта о рождении потребуются свидетельство о заключении брака, нотариально удостоверенное согласие, а также документ медицинской организации, подтверждающий использование биоматериала в рамках применения ВРТ.

Дополнительно законопроект закрепляет право отца на подтверждение выбора имени и фамилии ребенка нотариально удостоверенным согласием. В таком документе допускается указание на то, что выбор имени и фамилии осуществляется матерью.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта обеспечит детям право на установление отцовства и получение связанных с ним мер социальной поддержки, включая, например, пенсию по потере кормильца.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что обязательное согласие мужа при решении женщины сделать аборт должно быть закреплено законодательно. По ее словам, отец будущего ребенка также вправе принимать решение о рождении.

Такую инициативу озвучил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он считает, что женщина может быть в состоянии аффекта при принятии решения о прерывании беременности. По его мнению, в дискуссии о том, совершать этот поступок или нет, должны участвовать слова супруга.

