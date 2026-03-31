"Известия": подростки обнаружили сумку с 88 тыс долларов в центре Москвы

Компания подростков обнаружила сумку с 88 тысячами долларов в Мещанском районе Москвы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По словам собеседника журналистов, часть денег подростки распределили между собой, часть – сожгли. Один из них принес наличные домой и заявил родителям, что взял их из найденного с друзьями сундука.

Позже установили владелицу сумки, передает РЕН ТВ. Как оказалось, наличные выкинула из окна ее 7-летняя дочь после ссоры с матерью.

Также стало известно, что часть разлетевшихся купюр забрали птицы, которые теперь летают с ними по району. В итоге было утеряно 5 тысяч долларов. Остальную сумму женщине вернули.

Ранее в подмосковных Химках мужчина нашел чужую банковскую карту и потратил с нее порядка 400 тысяч рублей. Он обнаружил ее в конверте, на котором был написан код к ней.

Было возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу. Карту он в итоге потерял.

