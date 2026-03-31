31 марта, 12:02

"Известия": подростки обнаружили сумку с 88 тыс долларов в центре Москвы

Подростки обнаружили сумку с 88 тыс долларов в центре Москвы – СМИ

Компания подростков обнаружила сумку с 88 тысячами долларов в Мещанском районе Москвы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По словам собеседника журналистов, часть денег подростки распределили между собой, часть – сожгли. Один из них принес наличные домой и заявил родителям, что взял их из найденного с друзьями сундука.

Позже установили владелицу сумки, передает РЕН ТВ. Как оказалось, наличные выкинула из окна ее 7-летняя дочь после ссоры с матерью.

Также стало известно, что часть разлетевшихся купюр забрали птицы, которые теперь летают с ними по району. В итоге было утеряно 5 тысяч долларов. Остальную сумму женщине вернули.

Ранее в подмосковных Химках мужчина нашел чужую банковскую карту и потратил с нее порядка 400 тысяч рублей. Он обнаружил ее в конверте, на котором был написан код к ней.

Было возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу. Карту он в итоге потерял.

Читайте также


обществогород

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

