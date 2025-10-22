22 октября, 10:14Происшествия
Мужчина нашел в Химках чужую карту и потратил с нее 400 тыс рублей
Фото: 50.мвд.рф
Мужчина нашел в подмосковных Химках чужую кредитную карту и потратил с нее около 400 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
По предварительным данным, злоумышленник нашел на улице конверт с карточкой и кодом к ней. Далее он подобрал ее и распорядился по своему усмотрению, расплатившись в нескольких магазинах и обналичив денежные средства. Затем он потерял карту.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Оперативники, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили и задержали фигуранта на одной из улиц Химок. Его заключили под стражу.
Ранее мужчина украл из магазина в торговом центре на Пролетарском проспекте в Москве два мобильных телефона стоимостью более 250 тысяч рублей, а также смарт-часы. После этого он скрылся с места происшествия.
Позже злоумышленник был задержан. Мужчина рассказал, что продал украденные вещи случайным прохожим по сильно заниженной цене. Полученные деньги, свыше 280 тысяч рублей, он потратил на личные нужды.
