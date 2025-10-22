Мужчина нашел в Химках чужую карту и потратил с нее 400 тыс рублей

Фото: 50.мвд.рф

Мужчина нашел в подмосковных Химках чужую кредитную карту и потратил с нее около 400 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, злоумышленник нашел на улице конверт с карточкой и кодом к ней. Далее он подобрал ее и распорядился по своему усмотрению, расплатившись в нескольких магазинах и обналичив денежные средства. Затем он потерял карту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Оперативники, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили и задержали фигуранта на одной из улиц Химок. Его заключили под стражу.

Ранее мужчина украл из магазина в торговом центре на Пролетарском проспекте в Москве два мобильных телефона стоимостью более 250 тысяч рублей, а также смарт-часы. После этого он скрылся с места происшествия.

Позже злоумышленник был задержан. Мужчина рассказал, что продал украденные вещи случайным прохожим по сильно заниженной цене. Полученные деньги, свыше 280 тысяч рублей, он потратил на личные нужды.

