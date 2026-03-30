30 марта, 15:13

Культура

Трейлер сериала про Гарри Поттера стал самым просматриваемым в истории HBO

Фото: кадр из сериала "Гарри Поттер и философский камень"; режиссер – Марк Майлод; производство – Bronte Film and TV, HBO Entertainment, Heyday Films

Первый трейлер нового сериала по вселенной Гарри Поттера стал самым просматриваемым в истории телекомпании HBO, передает The Hollywood Reporter.

Трейлер, опубликованный 25 марта, набрал свыше 277 миллионов просмотров за 48 часов.

На кадрах показано, как Поттер знакомится со своими будущими друзьями Роном Уизли и Гермионой Грейнджер, а также ряд ключевых персонажей.

Кроме того, зрители увидели и другие известные события в истории волшебника, включая получение письма из Хогвартса, знакомство с Рубеусом Хагридом, поездку на поезде и многое другое.

Роль Поттера исполнит Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон сыграет Грейнджер, а Аластер Стаут – Уизли. В свою очередь, Джон Литгоу исполнит роль Альбуса Дамблдора, а Ник Фрост – Хагрида. Ожидается, что премьера сезона состоится в Рождество в 2026 году.

Видео: youtube.com/Harry Potter

