Пользователи Сети неоднозначно восприняли первый трейлер сериала "Гарри Поттера"

HBO выпустила первый трейлер сериала по "Гарри Поттеру", в котором появились Доминик Маклафлин в роли Гарри, Арабелла Стэнтон, воплотившая образ Гермионы, и Аластер Стаут, новый Рон. Премьера сериала запланирована на 25 декабря. Подробности читайте в материале Москвы 24.
"Я совсем не чувствую магии"
Компания HBO представила первый трейлер сериала по романам британской писательницы Джоан Роулинг про юного волшебника Гарри Поттера. Релиз запланирован на 25 декабря 2026-го.
В 2-минутном ролике предстали новые исполнители главных ролей: Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона) и Аластер Стаут (Рон). Все они, как и в оригинальном фильме, встречаются в культовых декорациях Хогвартс-экспресса.
Друзья Гарри показаны в привычных зрителям образах: Рон с набитым сладостями ртом и будущая отличница Гермиона, которая взмахивает палочкой.
Трейлер начинается с будней Поттера, которого обижают в школе, а тетя Петуния (Бел Паули) отчитывает мальчика за поведение и стрижет его ножницами. Также в кадре появляется знаменитый чулан, в котором запирают будущего волшебника. Далее будни перетекают в мир магии и Гарри получает заветное письмо из Хогвартса.
Рубеус Хагрид (Ник Фрост) помог доставить Гарри в школу. В трейлере полувеликан предстал со знаменитой бородой. В ролике есть и сцена выбора волшебной палочки, а также знаменитая фраза мастера Олливандера о том, что от Гарри стоит ожидать великих свершений.
Во взрослом актерском составе также появились Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл) и Паапа Эссьеду (Северус Снейп). При этом исполнителя роли Волан-де-Морта, по данным СМИ, пока не выбрали.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на трейлер.
"Мне, если честно, понравилось, трейлер выглядит просто отлично. Хватит ныть – скажите спасибо, что этим занимается не Disney", "выглядит очень качественно – декорации и костюмы отличные… но я совсем не чувствую магии. Чего-то не хватает, той самой искры", "те же костюмы, те же декорации, даже некоторые актеры те же? В чем тогда смысл перезапуска, если это по сути одно и то же", – отметили зрители.
Создатели планируют снять семь сезонов, чтобы охватить все книги Роулинг. При этом, по данным HBO, новые части не будут выходить каждый год. Проект начали снимать на студии Leavesden в Великобритании летом 2025-го. Шоураннером стала Франческа Гардинер ("Темные начала"), а режиссером нескольких эпизодов – Марк Майлод ("Наследники", "Игра престолов"). Музыку к проекту писали Ханс Циммер и коллектив Bleeding Fingers Music.
Скандал и разочарование
Фото: кадр из сериала "Гарри Поттер и философский камень"; режиссер – Крис Коламбус; производство – Warner Bros. Pictures; youtube.com/HBO Max
В трейлере промелькнул и исполнитель роли профессора Северуса Снейпа, актер Паапа Эссьеду. Его появление стало самым обсуждаемым моментом. В 2025-м фанаты фильмов о Гарри Поттере негативно отнеслись к выбору темнокожего актера на роль, которую ранее исполнил Алан Рикман: в книгах Снейп описан как бледный мужчина с холодным взглядом. В результате Эссьеду столкнулся с волной хейта, о чем он сам рассказал журналистам.
"Мне говорили: "Увольняйся, или я тебя убью". Реальность такова: я заглядываю в социальные сети и вижу, как кто-то пишет, что придет ко мне домой и убьет", – признался он.
При этом актер добавил, что не обращался в полицию, отметив, что не будет чувствовать себя лучше, если угрожавшего ему фаната посадят в тюрьму. Коллегу поддержал Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в оригинальных фильмах. По его словам, Эссьеду – "один из лучших актеров", которых он когда-либо видел.
Издание Variety отметило, что на съемочной площадке перезапуска даже ввели дополнительные меры безопасности из-за угроз, поступающих в адрес актера.
Еще одним обсуждаемым моментом перед запуском сериала стал выбор актера на роль Волан-де-Морта. По данным сайта Meristation, в первом сезоне нового сериала он появится лишь в качестве "воспоминания".
СМИ и фанаты франшизы ранее предполагали, что персонажа должен воплотить ирландский актер Киллиан Мерфи. Однако в беседе с изданием The Times он опроверг эту информацию.
"Категорически нет. Можете ли вы поместить это в заголовок?" – отметил звезда "Острых козырьков".
Кроме того, актеры, сыгравшие в оригинальной франшизе, поддержали новых исполнителей главных ролей. Дэниэл Рэдклифф обратился к Доминику Маклафлину, а Руперт Гринт – к Аластеру Стауту.
"Я надеюсь, что ты прекрасно проводишь время, даже лучше, чем я когда-то – это было потрясающий период, но я надеюсь, что у тебя все будет еще лучше", – зачитал письма Рэдклифф в эфире шоу "Доброе утро, Америка".
Актер отметил, что ему захотелось обнять юных коллег, выбранных на роли в сериале о Гарри Поттере.
Руперт Гринт позже тоже обратился с напутствием к актерам нового проекта.
"Я написал ему письмо еще до того, как они начали, так сказать, передавал эстафету. В нем я просто желал ему всего наилучшего. Мне было так интересно войти в этот мир, и я надеюсь, что он получит такой же опыт", – сказал он.
В интервью BBC News Гринт отметил, что поддерживает идею снять продолжение.