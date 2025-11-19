Актер Дэниел Рэдклифф написал трогательное письмо новому Гарри Поттеру

Фото: ТАСС/EPA/Evan Agostini

Британский актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший волшебника Гарри Поттера в оригинальной франшизе, выразил поддержку своему преемнику Доминику МакЛоклину, написав ему трогательное письмо. Об этом он рассказал на ток-шоу Good Morning America.

В письме Рэдклифф поделился своим опытом и пожелал удачи юному артисту.

"Я не хотел бы быть навязчивым призраком в жизни этих детей, но я просто хотел сказать ему: "Надеюсь, ты получишь даже больше удовольствия, чем получил я", – рассказал он.

Также артист признался, что испытывает теплые, отеческие чувства к новому поколению актеров, которые кажутся ему очень молодыми.

"Я смотрю на их фото и просто хочу обнять их. С ума сойти, что я делал то же самое в их возрасте", – добавил Рэдклифф.

Сериал о волшебнике выйдет в 2027 году. Помимо МакЛоклина, главные роли исполнят Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли).

Телекомпания HBO также раскрыла имена актеров, которые исполнят роли братьев и сестры Уизли. Фреда и Джорджа сыграют Тристан и Гэбриел Харланды, Перси – Рори Спунер, а Джинни – Грейси Кокрейн.

Роли Люциуса и Драко Малфоев достались Джонни Флинну и Локсу Пратту. Джон Литгоу сыграет в сериале директора Хогвартса Альбуса Дамблдора, а роль Рубеуса Хагрида исполнит Ник Фрост.