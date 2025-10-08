Первую часть Гарри Поттера покажут в кинотеатрах в 2026 году

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"; режиссер – Крис Коламбус; производство – Warner Bros. Pictures

В 2026 году фильм "Гарри Поттер и философский камень" перевыпустят в кинотеатрах, следует из пресс-релиза Warner Bros. Discovery Global Consumer Products.

В следующем году картине исполняется 25 лет. Warner Bros. готовится к празднованию этого события. Тем не менее в настоящий момент неизвестно, какие именно мероприятия планируются.

"Эта годовщина не только чествует наследие оригинального фильма, но и знакомит с его магией новое поколение зрителей", – указано в пресс-релизе.

Премьера первой части франшизы состоялась 16 ноября 2001 года. Картина стала сенсацией, сделав известными актеров Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта, которые сыграли трех главных героев – Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли соответственно.

Кроме того, в 2027 году о Гарри Поттере выйдет сериал. На главную роль выбран актер Доминик Маклафлин. Гермиону сыграет Арабелла Стэнтон, а Рона – Аластер Стаут.

Телекомпания HBO также раскрыла имена актеров, которые исполнят роли братьев и сестры Уизли. Фреда и Джорджа сыграют Тристан и Гэбриел Харланды, Перси – Рори Спунер, а Джинни – Грейси Кокрейн.

Роли Люциуса и Драко Малфоев достались Джонни Флинну и Локсу Пратту. Джон Литгоу сыграет в сериале директора Хогвартса Альбуса Дамблдора, а роль Рубеуса Хагрида исполнит Ник Фрост.

