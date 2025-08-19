HBO объявила состав актеров на роль детей Уизли в сериале о Гарри Поттере

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/НВО

Телекомпания HBO раскрыла имена актеров, которые исполнят роли братьев и сестры Рона Уизли в новом сериале о приключениях Гарри Поттера. Соответствующие фото сервис разместил на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ролях Фреда и Джорджа Уизли выступят Тристан и Гэбриел Харланды, Перси Уизли сыграет Рори Спунер, а Джинни Уизли – Грейси Кокрейн.

Представители компании также подчеркнули, что один из старших братьев Уизли, Чарли, в настоящее время находится в Румынии, однако в скором времени присоединится к команде. Заявление стало шуточным и отсылающим к тому, что по сюжету первой книги о Гарри Поттере этот персонаж работает в Румынии и не участвует в основных событиях.

Премьера сериала назначена на 2027 год.

Ранее стало известно, что на роли Гермионы Грейнджер и Рона Уизли были выбраны Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут соответственно. Роли Люциуса и Драко Малфоев достались Джонни Флинну и Локсу Пратту.

Джон Литгоу сыграет в сериале директора Хогвартса Альбуса Дамблдора, а роль Рубеуса Хагрида исполнит Ник Фрост.