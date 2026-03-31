TMZ: актриса Меган Фокс намекнула на конфликт с бывшим возлюбленным Machine Gun Kelly

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс намекнула на конфликт с бывшим возлюбленным, рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя – Колсон Бэйкер. – Прим. ред.), сообщила "Газета.ру" со ссылкой на издание TMZ.

По данным источника из окружения звезд, Фокс отписалась от рэпера и заблокировала его аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Также журналисты заметили, что комментарий музыканта со словами: "Рад, что у нас родился ребенок", – под последним постом актрисы исчез. Сами знаменитости ситуацию не комментируют.

О расставании пары стало известно в декабре 2025 года. Тогда друзья Фокс признались, что знали, что она расстанется с рэпером, потому что устала от поведения спутника. На фоне расставания актриса купила особняк в Лос-Анджелесе. СМИ писали, что цена покупки составила около миллиарда рублей.

Позднее Фокс рассказала, что не планировала ребенка от Machine Gun Kelly, однако в марте 2025 у пары родилась дочь. На фотографии, которую она опубликовала в соцсетях, актриса уточнила, что ребенок был незапланированным, но оказался приятным сюрпризом.