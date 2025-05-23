23 мая, 14:21Шоу-бизнес
Актриса Меган Фокс заявила, что не планировала ребенка от Machine Gun Kelly
Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Американская актриса и фотомодель Меган Фокс не планировала ребенка от рэпера Machine Gun Kelly (настоящее имя – Колсон Бэйкер. – Прим. ред.). Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
На фотографии, которую она выложила, Фокс написала, что ей на момент съемки было 38 лет и она была на 6-й неделе беременности. Актриса уточнила, что ребенок был "незапланированный, но приятный сюрприз".
"Пожалуйста, перестаньте подчиняться патриархату. Женщины – существа вечного света", – заявила Фокс.
Окружение артистов сообщало СМИ, что экс-возлюбленные идут на сближение. Рэпер MGK, по их словам, ведет себя как примерный отец. Однако некоторые утверждают, что Фокс никогда не воспринимала Бэйкера всерьез.
В марте 2025 года у пары родилась дочь. Журналисты отмечали, что актриса позволяет экс-возлюбленному проводить время вместе с девочкой, однако о возобновлении романа речи не идет.
О расставании пары стало известно в декабре прошлого года. Тогда друзья американской актрисы признались, что знали, что она расстанется с рэпером, потому что устала от поведения своего спутника.
На фоне расставания Фокс купила особняк в Лос-Анджелесе. Цена покупки составила около миллиарда рублей.