Хирург рассказал, что актриса Меган Фокс сделала ринопластику

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Американская актриса Меган Фокс, известная по роли в "Трансформерах" Майкла Бэя, сделала операцию по коррекции носа – ринопластику. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пластического хирурга Нормана Роу.

"Переносица ее носа приобрела более приятную линию, а кончик улучшился. Она выглядит так, словно ей подкрасили брови ботоксом, губы и щеки – филлером", – поделился он.

По словам хирурга, изменения на лице Фокс произошли не из-за макияжа или разницы в освещении, а именно благодаря хирургическим и инъекционным процедурам. Вместе с тем Роу предположил, что актрисе провели эндоскопическую подтяжку бровей.

Несколько лет назад Фокс рассказала, что страдает психическим расстройством. Она уточнила, что болеет дисморфическим расстройством тела. При нем человек очень сильно обеспокоен недостатками и особенностями своего тела. По словам актрисы, из-за этого она испытывает неуверенность в себе.



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