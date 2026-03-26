"Хезболла" заявила, что атаковала здания Минобороны Израиля

Фото: depositphotos/zabelin

Боевики ливанского шиитского движения "Хезболла" нанесли ракетный удар по зданиям министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом говорится в телеграм-канале движения.

Удар был нанесен в ночь на 26 марта. Кроме того, как заявляет "Хезболла", ракетным обстрелам подверглись казармы вблизи города, которые принадлежат военной разведке Израиля.

Ранее Иран запустил крылатые ракеты класса "берег-море" по американскому авианосцу "Авраам Линкольн". Атака была реализована военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В результате авианосец оказался выведен из строя.

Иранские власти выразили готовность создать на Ближнем Востоке альянс стран для развития военного сотрудничества и обеспечения безопасности без участия в нем США и Израиля.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.