Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 04:19

Политика

"Хезболла" заявила, что атаковала здания Минобороны Израиля

Боевики ливанского шиитского движения "Хезболла" нанесли ракетный удар по зданиям министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом говорится в телеграм-канале движения.

Удар был нанесен в ночь на 26 марта. Кроме того, как заявляет "Хезболла", ракетным обстрелам подверглись казармы вблизи города, которые принадлежат военной разведке Израиля.

Ранее Иран запустил крылатые ракеты класса "берег-море" по американскому авианосцу "Авраам Линкольн". Атака была реализована военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В результате авианосец оказался выведен из строя.

Иранские власти выразили готовность создать на Ближнем Востоке альянс стран для развития военного сотрудничества и обеспечения безопасности без участия в нем США и Израиля.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика