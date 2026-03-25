25 марта, 23:58

США ударили по судну наркотеррористов в Карибском бассейне

Американские военные нанесли удар по судну наркотеррористов в Карибском бассейне. Об этом сообщило Южное военное командование США в соцсети X.

"Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в Карибском море и участвовало в операциях по наркоторговле", – говорится в заявлении командования.

В результате удара погибли 4 преступника, военнослужащие США не пострадали.

В начале марта американские и эквадорские военные силы приступили к проведению совместных операций против наркокартелей, действующих на территории Эквадора.

В Пентагоне подчеркнули, что эти действия демонстрируют приверженность США и их партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с угрозой наркотерроризма.

Президент США Дональд Трамп также подписал документ о формировании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями при участии Вашингтона и стран Латинской Америки.

