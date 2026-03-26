РИА Новости: взрывы произошли в Одесской области на Украине

Политика
Серия взрывов прогремела в городе Измаиле Одесской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.
Местные власти пока никак не комментировали произошедшее. Воздушная тревога объявлена в ряде районов Одесской области. Кроме того, сирены также звучат в Черниговской и Харьковских областях.
Ранее сообщалось, что российская армия осуществила один массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины за неделю с 14 по 20 марта. Операции были осуществлены в ответ на атаки по российской гражданской инфраструктуре.
ВС РФ также поразили энергетические и транспортные объекты Украины. Вместе с тем целями российских бойцов стали места дислокации украинских военных и иностранных боевиков в 149 районах.
