РИА Новости: взрывы произошли в Одесской области на Украине

Серия взрывов прогремела в городе Измаиле Одесской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Местные власти пока никак не комментировали произошедшее. Воздушная тревога объявлена в ряде районов Одесской области. Кроме того, сирены также звучат в Черниговской и Харьковских областях.

Ранее сообщалось, что российская армия осуществила один массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины за неделю с 14 по 20 марта. Операции были осуществлены в ответ на атаки по российской гражданской инфраструктуре.

ВС РФ также поразили энергетические и транспортные объекты Украины. Вместе с тем целями российских бойцов стали места дислокации украинских военных и иностранных боевиков в 149 районах.