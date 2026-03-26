Более 20 беспилотников уничтожены в Ленинградской области

Подразделения ПВО уничтожили более 20 беспилотников ВСУ над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Он уточнил, что отражение атаки ведется над Киришским районом, повреждения зафиксированы в промышленной зоне. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее возгорание произошло в порту Усть-Луга Ленобласти после удара беспилотника. По предварительным данным, в результате случившегося тоже обошлось без пострадавших.

Кроме того, остекление нескольких жилых домов и автомобилей было повреждено в результате атаки дронов на Кронштадт. Для жителей организовали пункт горячего питания.