Беременная Меган Фокс купила особняк на фоне расставания с Machine Gun Kelly

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Актриса Меган Фокс купила особняк в Лос-Анджелесе на фоне расставания с рэпером Machine Gun Kelly (Колсоном Бэйкером. – Прим. ред.), сообщает Daily Mail.

Цена покупки составила около миллиарда рублей. В то же время издание не исключает, что звезда могла запланировать покупку еще до расставания Бэйкером. Возможно также, что приобретение нового жилья связано исключительно с беременностью Фокс.

Ранее актриса сообщила, что ждет четвертого ребенка. Она опубликовала в своих соцсетях снимок положительного теста на беременность, сопроводив его подписью: "Ничто и никогда не потеряно. С возвращением".

Между тем зарубежные СМИ сообщили, что Фокс рассталась с Machine Gun Kelly в ноябре. Позже друзья американской актрисы признались, что знали, что она расстанется с рэпером, потому что устала от поведения своего спутника.

Знакомые Фокс утверждали, что Бэйкер думал, что из-за беременности актрисы они не расстанутся. Однако, по словам друзей, Фокс может и в одиночку воспитать будущего ребенка. Ее окружение не одобряло поведение артиста в последние годы, поэтому они с пониманием отнеслись к решению актрисы. В то же время другой инсайдер считает, что Бэйкер изменил Фокс.