Актриса Хилькевич решилась на пластику после трех беременностей

Актриса Анна Хилькевич решилась на операцию после третьих родов, сообщает "Радио 1" со ссылкой на соцсети актрисы.

Хилькевич объяснила, что УЗИ, которое она сделала недавно, было связано с изменениями живота после родов. Она опубликовала видео, на котором показала растянувшуюся на животе кожу, и поделилась, что планирует вернуть прежнюю форму с помощью операции.

Ранее актриса призналась, что многодетное материнство – непростая задача, требующая продуманного подхода. Она подчеркнула, что многодетной матери крайне важно находить время для себя и не пытаться справиться со всеми обязанностями самостоятельно.

При этом Хилькевич отмечала, что готова к рождению четвертого ребенка. По ее словам, совместные моменты с детьми оставляют глубокий след в памяти.