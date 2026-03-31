31 марта, 11:42

Наука

Магнитные бури среднего уровня ожидаются на Земле вечером 31 марта

Магнитные бури среднего уровня ожидаются на Земле вечером 31 марта. Об этом сообщает RT со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые напомнили, что накануне на Солнце произошла первая с 4 февраля вспышка высшего уровня. Она сопровождалась крупным и быстрым выбросом плазмы.

"Направление движения выброса остается предметом дискуссий, но общий консенсус состоит в том, что плазменное облако заденет планету краем, причем уже сегодня (31 марта 2026 года. – Прим. ред.) вечером, запустив магнитные бури среднего уровня", – указали в лаборатории.

Уточняется, что плазменный удар придется на темное время суток, поэтому вероятны интенсивные полярные сияния. При некоторых углах распространения плазмы геомагнитных возмущений может не быть, а при некоторых возможны бури до уровня G4, добавили специалисты.

Ранее доктор физико-математических наук Сергей Богачев сказал, что количество магнитных бурь на Земле сократится к 2030 году из-за снижения активности Солнца. Он напомнил, что последний раз довольно сильное снижение зарегистрировали в 2020-м – тогда за год было лишь 11 дней с геомагнитными возмущениями.

Мощную вспышку зафиксировали на Солнце утром 30 марта

Читайте также


наука

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

