31 марта, 11:42Наука
Магнитные бури среднего уровня ожидаются на Земле вечером 31 марта
Магнитные бури среднего уровня ожидаются на Земле вечером 31 марта. Об этом сообщает RT со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые напомнили, что накануне на Солнце произошла первая с 4 февраля вспышка высшего уровня. Она сопровождалась крупным и быстрым выбросом плазмы.
"Направление движения выброса остается предметом дискуссий, но общий консенсус состоит в том, что плазменное облако заденет планету краем, причем уже сегодня (31 марта 2026 года. – Прим. ред.) вечером, запустив магнитные бури среднего уровня", – указали в лаборатории.
Уточняется, что плазменный удар придется на темное время суток, поэтому вероятны интенсивные полярные сияния. При некоторых углах распространения плазмы геомагнитных возмущений может не быть, а при некоторых возможны бури до уровня G4, добавили специалисты.
Ранее доктор физико-математических наук Сергей Богачев сказал, что количество магнитных бурь на Земле сократится к 2030 году из-за снижения активности Солнца. Он напомнил, что последний раз довольно сильное снижение зарегистрировали в 2020-м – тогда за год было лишь 11 дней с геомагнитными возмущениями.
