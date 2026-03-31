Магнитные бури среднего уровня ожидаются на Земле вечером 31 марта. Об этом сообщает RT со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые напомнили, что накануне на Солнце произошла первая с 4 февраля вспышка высшего уровня. Она сопровождалась крупным и быстрым выбросом плазмы.

"Направление движения выброса остается предметом дискуссий, но общий консенсус состоит в том, что плазменное облако заденет планету краем, причем уже сегодня (31 марта 2026 года. – Прим. ред.) вечером, запустив магнитные бури среднего уровня", – указали в лаборатории.

Уточняется, что плазменный удар придется на темное время суток, поэтому вероятны интенсивные полярные сияния. При некоторых углах распространения плазмы геомагнитных возмущений может не быть, а при некоторых возможны бури до уровня G4, добавили специалисты.

Ранее доктор физико-математических наук Сергей Богачев сказал, что количество магнитных бурь на Земле сократится к 2030 году из-за снижения активности Солнца. Он напомнил, что последний раз довольно сильное снижение зарегистрировали в 2020-м – тогда за год было лишь 11 дней с геомагнитными возмущениями.