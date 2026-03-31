Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подстанция скорой помощи на 20 спецмашин появится на юго-востоке Москвы, сообщил руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Он отметил, что в рамках Адресной инвестиционной программы подстанцию скорой медицинской помощи построят на улице Хлобыстова. Будут созданы комфортные условия для работы медбригад – в трехэтажном здании появится отапливаемое помещение для хранения автомобилей с пунктами мойки, комнаты отдыха и психологической разгрузки для персонала.

"Ориентировочная площадь объекта составит 5,5 тысячи квадратных метров. Специалисты уже приступили к его проектированию", – отметил Александров.

Например, на первом этаже предусмотрены входные группы, кабинеты амбулаторного приема, пост охраны и другие. На втором этаже – гардеробные, кладовые, технические помещения.

Кроме того, в здании будут организованы кабинет старшего фельдшера и старшего врача, медицинский архив, аптечные помещения и другие пространства. Для проведения совещаний и организации работы сотрудников будет предназначен конференц-зал.

Помимо этого, на территории рядом с подстанцией проведут комплексное благоустройство и озеленение. Будут посажены деревья и кустарники, сделают асфальтированные дорожки, установят малые архитектурные формы. Также создадут парковку для автомобилей.

За счет средств городского бюджета планируется построить еще несколько крупных медицинских объектов, среди которых – корпус больницы имени Ворохобова в районе Хорошево-Мнёвники и онкологический корпус Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".

