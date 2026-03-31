Мишустин призвал защитить россиян от некачественных товаров

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

Необходимо защитить россиян от некачественных промышленных товаров, не навредив при этом росту экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Он отметил, что на это нацелена новая стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие 5 лет. При этом компании и предприниматели, которые ведут свое дело добросовестно, должны получать дополнительные возможности для развития.

Мишустин подчеркнул, что для реализации стратегии разработан комплексный план, который также утвержден. Он также добавил, что за последние несколько лет были достигнуты значительные результаты по борьбе с контрафактом и налажена тесная координация действий между ведомствами, а также используются современные методы – цифровые решения, платформы, мониторинг по многим областям.

Это позволяет контролировать прохождение товаров на всех этапах от производителя до конечного потребителя.

Ранее Владимир Путин заявил о прогрессе России в международных рейтингах по ведению бизнеса. Президент также напомнил, что российский кабмин ранее утвердил национальную модель целевых условий ведения бизнеса на горизонте 2030 года. В этой схеме прописаны ключевые направления действий, которые необходимо предпринять на законодательном, политическом уровне для упрощения работы компаний и улучшения инвестиционного климата.

