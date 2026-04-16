16 апреля, 14:01

В Москве пройдет фестиваль настольного тенниса "Народные игры"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Фестиваль настольного тенниса "Народные игры" состоится 19 апреля в универсальном спортивном зале "Дружба". В нем примут участие свыше 1,5 тысячи человек, передает портал мэра и правительства Москвы.

В категории "Любительский турнир" смогут участвовать спортсмены 2008 года рождения и старше. Женщины и мужчины будут соревноваться отдельно.

Также отдельно для девочек и мальчиков пройдет "Детско-юношеский турнир". Принять участие смогут ребята 2015 года рождения и младше, а также юноши и девушки 2013–2014, 2011–2012 и 2009–2010 годов рождения.

А "Турнир ветеранов" сделан специально для мужчин и женщин 1966 года рождения и старше.

Состязания пройдут по новым правилам Федерации настольного тенниса России, согласно которым партию выигрывает спортсмен, который первым набрал 11 очков. Победителем решающей партии, третьей или пятой, станет первый набравший 7 очков. Встречи проводятся на большинство из трех партий, игры будут идти до одного поражения.

Принять участие в фестивале можно бесплатно. Расписание и регистрация доступны на официальном сайте.

Помимо этого, с 27 апреля по 3 мая в столице пройдет чемпионат России по настольному теннису. Местом проведения соревнований также станет зал "Дружба". Там впервые появится смешанный формат, когда в одной команде будут и мужчины, и женщины.

