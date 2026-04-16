Кубок Москвы по спортивной орнитологии "Весна-2026" пройдет 18 апреля

Весенний этап Кубка Москвы по спортивной орнитологии проведут в музее-заповеднике "Царицыно" 18 апреля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Организаторами мероприятия стали столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды и некоммерческое партнерство "Птицы и люди".

В течение трех часов участники должны будут обойти парк, найти, запечатлеть и правильно определить наибольшее число видов птиц. К участию допускаются опытные наблюдатели с профессиональными камерами и начинающие. Они посоревнуются в трех номинациях. "Знатоки" и "Новички" предполагаются для команд от 2 до 5 человек, а "Солисты" – для одиночек.

Регистрация начнется в 09:15 на смотровой площадке на берегу Нижнего Царицынского пруда со стороны Новоцарицынского шоссе. Турнир стартует в 10:00. После финиша в течение трех суток необходимо загрузить фото и определения птиц на сайт соревнований. Те, кто наберет наибольшее число баллов, станут победителями. Им выдадут кубок, грамоты и другие призы.

Организаторы посоветовали взять с собой фотоаппарат или бинокль, ручку или карандаш, сухой паек и термос.

Ранее москвичей призвали не подкармливать птиц на природных территориях, так как они способны сами добывать себе пищу. Всего в мегаполисе обитает порядка 270 видов пернатых. С приходом устойчивого тепла и появлением крупных проталин на зеленых зонах их естественная кормовая база расширяется.

