16 апреля, 11:32

Происшествия

Мать избитого в Ачинске обувной ложкой подростка заявила, что не пересекалась с нападавшим

Фото: телеграм-канал SHOT

Мать 13-летнего подростка из Ачинска, которого избил металлической обувной ложкой неизвестный мужчина, ранее не пересекалась с нападавшим и не понимает причину его агрессии. Об этом женщина пострадавшего рассказала в беседе с RT.

По ее словам, дети, среди которых был ее сын, находились в подъезде и вели себя тихо. После инцидента у подростка остались гематомы на руках, ногах и голове, а также наблюдаются проблемы со сном.

"Сына спасло, что у него куртка зимняя. На руках синяки: он закрывался от ударов", – рассказала мать потерпевшего.

Пострадавшая сторона планирует провести 17 апреля экспертизу. Женщина добавила, что на видео инцидента видно, что мужчина целенаправленно избивал ее сына, что можно трактовать как хулиганство.

"Мы боимся, что если он останется на свободе, то начнет подговаривать свидетелей", – заключила мать подростка.

Сам пострадавший мальчик на допросе рассказал, что пришел в подъезд с друзьями подождать товарища, который там живет, добавили в пресс-службе управления СК РФ по Красноярскому краю.

Подросток отметил, что они стояли и смотрели видео в телефонах, но затем увидели мужчину с ложкой для обуви в руках и побежали. Мальчик запнулся на пороге и упал, а мужчина начал его бить. Последнего остановил случайный прохожий.

Об инциденте стало известно 16 апреля. По версии правоохранителей, неизвестный решил прогнать компанию несовершеннолетних из подъезда, поэтому взял обувную ложку и догнал одного из мальчиков, а затем стал его избивать. Подростку пришлось обратиться в медучреждение. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

происшествия

