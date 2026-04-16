Новости

Новости

16 апреля, 16:33

Общество

В РПЦ заявили, что не имеют отношения к кодексу православного предпринимателя

Русская православная церковь не имеет отношения к кодексу православного предпринимателя, сообщил ТАСС заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Илья Кузьменков.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ходе конференции "Вера и добро" в храме Христа Спасителя участникам показали проект кодекса православного предпринимателя. В нем, например, удержание заработка названо тяжким грехом.

Кузьменков, в свою очередь, подчеркнул, что существует только один документ, которым должны руководствоваться верующие – Евангелие. При этом он также добавил, что у РПЦ есть отдельная социально-экономическая доктрина.

Ранее настоятель храма святых Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Феодор Бородин заявил, что к веткам вербы не стоит относиться как к неким амулетам. Верба – это знак любви к Богу, который не обладает автоматической защитной силой. Он напомнил, что данное растение в России стало заменой пальмовым ветвям, поскольку это единственное растение, которое распускается в стране к данному времени.

Читайте также


обществорелигия

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

