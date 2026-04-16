В РПЦ заявили, что не имеют отношения к кодексу православного предпринимателя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Русская православная церковь не имеет отношения к кодексу православного предпринимателя, сообщил ТАСС заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Илья Кузьменков.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ходе конференции "Вера и добро" в храме Христа Спасителя участникам показали проект кодекса православного предпринимателя. В нем, например, удержание заработка названо тяжким грехом.

Кузьменков, в свою очередь, подчеркнул, что существует только один документ, которым должны руководствоваться верующие – Евангелие. При этом он также добавил, что у РПЦ есть отдельная социально-экономическая доктрина.

