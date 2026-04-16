Российский пауэрлифтер Пожидаев погиб в ДТП на курорте Таиланда

Российский пауэрлифтер Александр Пожидаев погиб в ДТП, произошедшем в Паттайе. Об этом ТАСС сообщила проживающая на курорте Таиланда волонтер Светлана Шерстобоева.

Дорожный инцидент произошел 14 апреля. В результате аварии 22-летний Пожидаев получил черепно-мозговую травму и переломы. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, однако врачам не удалось спасти его. Волонтеры из России открыли сбор средств для отправки тела россиянина на родину.

Пожидаев являлся чемпионом Кузбасса по пауэрлифтингу.

Ранее российская модель попала в аварию во время отдыха в Таиланде. Девушка ехала на пассажирском сиденье мотоцикла во время инцидента, после аварии она впала в кому. Россиянку доставили в реанимацию.

Девушке сделали трепанацию черепа. Также у нее сломана нога, но врачи не могли ее оперировать из-за больших рисков осложнений.