СК проводит проверку по факту пропажи подростка в Твери

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту пропажи подростка 2010 года рождения в Твери, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

В ведомстве отметили, что подросток ушел из дома 14 апреля, с этого момента его местонахождение неизвестно. Следователи выезжали по месту его последнего нахождения и опросили родственников. В настоящий момент устанавливается круг общения пропавшего.

Кроме того, проводится ряд мероприятий, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего и местонахождения подростка.

Также полицейские ищут подростка в Хакасии. 15-летняя девушка уехала из своего дома на велосипеде и пропала. О произошедшем в правоохранительные органы сообщила одна из жительниц села Ефремкино 4 апреля.

Уточняется, что в поисках девочки-подростка задействованы сотрудники МВД по Ширинскому району, работники уголовного розыска по Республике Хакасия, полицейские Белградского и Орджоникидзевского районов, а также специалисты МЧС и волонтеры.

