Российский дзюдоист Чопанов выиграл чемпионат Европы в Тбилиси

Российский дзюдоист Мурад Чопанов взял золотую медаль чемпионата Европы в Тбилиси. Спортсмен победил представителя Финляндии Луукаса Саху в весовой категории до 66 килограммов.

Кроме того, россиянка Сабина Гилязова стала серебряным призером в весовой категории до 48 килограммов. Бронзовую медаль завоевала ее соотечественница Марина Воробьева.

Турнир завершится 19 апреля. Россияне выступают на соревновании с национальной символикой.

Ранее московский спортсмен Назар Зоря выиграл первенство России по фристайлу в дисциплине хаф-пайп. Спортсмен смог набрать 75,5 балла, опередив Артема Галеева из Челябинской области. Третье место занял Роман Ященко из Красноярского края.

