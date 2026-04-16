16 апреля, 18:22

Общество

Краеведческий диктант "Московский код" пройдет в штаб-квартире столичного РВИО 18 апреля

Фото: Музей военной формы

Краеведческий диктант "Московский код" пройдет в столице в субботу, 18 апреля, в 11:00. Площадкой мероприятия станет усадьба Васильчиковых, где находится штаб-квартира московского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО).

Все участники смогут не только написать диктант, но и посетить экскурсию по экспозиции Музея военной формы. Желающие проверить свое знание истории и архитектуры Москвы приглашаются в историческое здание по адресу Большая Никитская улица, дом 46/17, строение 1.

Вопросы диктанта будет читать Герой России, директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ, участник программы "Время Героев" Игорь Юргин.

Регистрация доступна на портале "Узнай Москву". Диктант проводится с 2020 года, и за это время число участников превысило 850 тысяч человек. Все они не только проверили свои знания, но и узнали много нового и интересного о столице.

По словам председателя столичного отделения РВИО, исполняющего обязанности ректора Московского государственного института культуры Дмитрия Сидорова, усадьба Васильчиковых является очень символичной площадкой для проведения диктанта. Там содержатся самые разные артефакты и документы, которые погружают посетителей в прошлое страны и формируют патриотизм.

Он отметил, что сейчас Музей военной формы РВИО является целым просветительским центром, который объединил выставки, детскую академию, клуб юного историка, шахматную школу и пространство для проведения мероприятий. Это место не только хранит память о прошлом, но и воспитывает новых защитников.

Ансамбль городской усадьбы Васильчиковых обладает длинной историей. В XIX веке на его территории в литературно-художественных вечерах участвовали Иван Айвазовский, Николай Гоголь, Сергей Соловьев, Федор Тютчев. Позже там был доходный дом. В 1903 году в здании появилась женская гимназия, которая в 1917 году стала школой. Также в его стенах располагался и Московский союз музыкантов.

Помимо этого, 18 апреля пройдет просветительская акция по проверке грамотности "Тотальный диктант". Она охватит 55 стран. Россияне, в частности, смогут написать диктант более чем в тысяче населенных пунктов, в том числе в Калининграде и на Чукотке.

