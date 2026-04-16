Мурашко: сахарный диабет и ожирение разрушают здоровье россиян

Ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания разрушают здоровье россиян, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе IV съезда Профсоюза работников здравоохранения.

Глава ведомства объяснил, что именно эти болезни наносят здоровью населения наибольший вред. Кроме того, особое внимание в программе государственных гарантий уделяется раннему выявлению заболеваний, при этом Мурашко подчеркнул, что речь идет о дислипидемиях, атеросклеротических поражениях и тромбофилических осложнениях.

По его словам, атеросклеротические и сосудистые нарушения входят в число ключевых направлений профилактики.

Ранее Мурашко предложил пересмотреть подходы к старению и сделать акцент на увеличении продолжительности здоровой жизни. По его словам, до этого приоритетом было продление продолжительности жизни и лечение хронических заболеваний, а сейчас – замедление развития болезни или нивелирование этого фактора.

