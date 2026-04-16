Independent: медсестра из Калифорнии упала после 14 рюмок текилы и получила 23 млн руб

Медсестра из Калифорнии Диана Сандерс выиграла иск против круизной компании Carnival Corp. после того, как получила травму из-за 14 рюмок текилы. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Independent.

По словам женщины, в 2024 году за чуть более чем восемь с половиной часов круиза она выпила по меньшей мере 14 рюмок текилы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Сандерс упала и получила в том числе сотрясение мозга, травму спины и копчика.

Адвокаты женщины заявили на суде, что бармены должны были прекратить ее обслуживание после появления опьянения. В своем вердикте присяжные пришли к выводу, что 60% ответственности за инцидент лежит на Carnival.

В результате Сандерс получила компенсацию в размере 300 тысяч долларов (около 23 миллионов рублей. – Прим. ред.). Представители компании планируют подавать апелляцию.

