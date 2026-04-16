Новости

Новости

16 апреля, 17:01

Автоэксперт Попов: авто желто-зеленого и оранжевого цветов являются наиболее безопасными

Автоэксперт разъяснил, как цвет машины влияет на ее аварийность

Фото: 123RF.com/vladimirnenezic

Наиболее безопасными цветами автомобилей с точки зрения аварийности считаются яркий желто-зеленый цвет и оранжевый, рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов в беседе с RT.

Таких авто на российских дорогах крайне мало, но именно эту расцветку лучше всего видно на дороге. Это связано с контрастом с окружающей обстановкой. При этом небезопасными можно считать темные и светлые автомобили, указал Попов.

Например, авто темных цветов плохо видны в темное время суток, даже если у них хорошо работают световые приборы. То же происходит со светлым транспортом в зимний период – белые авто плохо видны на фоне снега.

"Ранее был очень популярен цвет мокрого асфальта. И, например, для Санкт-Петербурга такие машины были чудовищными с точки зрения аварийности. Почти автомобили-невидимки", – указал автоэксперт.

Также психологи считают, что некоторые автомобильные цвета могут провоцировать других водителей на резкое поведение. Как правило, речь идет о красном цвете, резюмировал Попов.

Ранее эксперты рассказывали, что к августу 2026 года иностранные и отечественные автомобили в России подорожают на 10%, а к концу года – на 20%. Не исключено, что россияне начнут активно приобретать автомобили, когда условия по кредитам станут мягче в связи со снижением ключевой ставки, допускали специалисты.

