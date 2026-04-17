Биолог Глазков: медведи вышли к людям в Подмосковье из-за отсутствия ягод в лесу

Медведи стали чаще выходить к людям в столичном регионе, так как в местных лесах пока не выросли ягоды. Об этом Москве 24 рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что голодные медведи начали выходить к населенным пунктам Можайского, Шаховского и Талдомского районов Подмосковья. По данным СМИ, в регионе находится от 50 до 70 хищников, часть еще даже не отследили.

По мнению Глазкова, нельзя сказать, что в каких-то районах есть больший риск встречи с медведем. В поисках пищи животное может преодолевать 20–30 километров за ночь.





Павел Глазков кандидат биологических наук Медведи только недавно проснулись и особи, которые не запасли достаточно жировых отложений осенью, сейчас бродят в поисках еды. Так как в лесу пока нет ягод, которые составляют основу рациона зверя (на самом деле на 95% медведь является вегетарианцем), он не прочь полакомиться пищевыми отходами, запах которых улавливает за километры. Поэтому жителям поселков ни в коем случае нельзя устраивать свалки, иначе можно привлечь незваного гостя.

Глазков подчеркнул, что медведь нападет на человека только в исключительных случаях, когда вынужден обороняться. При встрече со зверем надо постараться уйти подальше, но ни в коем случае не бежать: у животного может проснуться инстинкт, он начнет догонять.

Если медведь начинает подходить сам, эксперт посоветовал снять с себя куртку и начать размахивать ей над головой, одновременно с этим постепенно отходить. Это поможет казаться больше, что способно отпугнуть зверя.

"Главный совет для тех, кто отправляется в лес, – гуляйте по нему громко: можно разговаривать, петь песни, включать музыку. Ни одно животное, в том числе медведь, не заинтересовано во встрече с человеком и как только услышит шум, сразу постарается уйти подальше", – предупредил биолог.

Самое опасное – бесшумно и внезапно подойти близко к медведю, особенно если он ест. Животное воспримет это как угрозу и попытку отнять добычу. В этой ситуации мало шансов спастись: зверь может подойти и ударить лапой по голове, а это уже смертельный исход, отметил эксперт.

В таких ситуациях способен помочь специальный перцовый баллон для отпугивания крупных животных или пиротехнический фальшфейер. Их стоит всегда брать с собой в лес, посоветовал Глазков.





Павел Глазков кандидат биологических наук Сейчас в лесу можно повстречать медведицу с медвежатами, и это тоже очень опасно. Материнский инстинкт заглушает инстинкт самосохранения, и если самка почувствует угрозу детенышам, ее будет не остановить. При этом малыши обычно очень любопытные, часто сами подходят к человеку. Важно сразу скрыться как можно дальше, не умиляясь и не пытаясь поиграть и сфотографироваться с милым маленьким мишкой, потому что его мама всегда где-то рядом.

Вдобавок биолог посоветовал быть очень осторожными при встрече с лосями. С конца апреля и до начала июня у них появляются детеныши, и в это время самки также теряют инстинкт самосохранения при любой потенциальной угрозе. Увидев лосят, самое верное решение – сразу уйти подальше, заключил Глазков.

Ранее начальник научного отдела национального парка "Лосиный остров" Карина Фоменко объяснила, почему лисы стали чаще появляться на улицах Москвы. По ее словам, это связано в том числе с расширением городской среды и увеличением количества мусорных площадок.

