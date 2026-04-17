Биолог Глазков: медведи вышли к людям в Подмосковье из-за отсутствия ягод в лесу

17 апреля, 14:41
Медведи стали чаще выходить к людям в столичном регионе, так как в местных лесах пока не выросли ягоды. Об этом Москве 24 рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что голодные медведи начали выходить к населенным пунктам Можайского, Шаховского и Талдомского районов Подмосковья. По данным СМИ, в регионе находится от 50 до 70 хищников, часть еще даже не отследили.
По мнению Глазкова, нельзя сказать, что в каких-то районах есть больший риск встречи с медведем. В поисках пищи животное может преодолевать 20–30 километров за ночь.
Глазков подчеркнул, что медведь нападет на человека только в исключительных случаях, когда вынужден обороняться. При встрече со зверем надо постараться уйти подальше, но ни в коем случае не бежать: у животного может проснуться инстинкт, он начнет догонять.
Если медведь начинает подходить сам, эксперт посоветовал снять с себя куртку и начать размахивать ей над головой, одновременно с этим постепенно отходить. Это поможет казаться больше, что способно отпугнуть зверя.
"Главный совет для тех, кто отправляется в лес, – гуляйте по нему громко: можно разговаривать, петь песни, включать музыку. Ни одно животное, в том числе медведь, не заинтересовано во встрече с человеком и как только услышит шум, сразу постарается уйти подальше", – предупредил биолог.
Самое опасное – бесшумно и внезапно подойти близко к медведю, особенно если он ест. Животное воспримет это как угрозу и попытку отнять добычу. В этой ситуации мало шансов спастись: зверь может подойти и ударить лапой по голове, а это уже смертельный исход, отметил эксперт.
В таких ситуациях способен помочь специальный перцовый баллон для отпугивания крупных животных или пиротехнический фальшфейер. Их стоит всегда брать с собой в лес, посоветовал Глазков.
Вдобавок биолог посоветовал быть очень осторожными при встрече с лосями. С конца апреля и до начала июня у них появляются детеныши, и в это время самки также теряют инстинкт самосохранения при любой потенциальной угрозе. Увидев лосят, самое верное решение – сразу уйти подальше, заключил Глазков.
Ранее начальник научного отдела национального парка "Лосиный остров" Карина Фоменко объяснила, почему лисы стали чаще появляться на улицах Москвы. По ее словам, это связано в том числе с расширением городской среды и увеличением количества мусорных площадок.