13 марта, 20:03

Биолог Глазков объяснил порядок действий при попадании летучей мыши в квартиру

Полет нормальный: что делать, если летучая мышь попала в квартиру

Летучие мыши проснулись в столице, сообщили СМИ. В каких местах они могут обитать и как вести себя при встрече – в материале Москвы 24.

Мышь в доме

Фото: телеграм-канал SHOT

Летучие мыши стали выходить из спячки в столице: одну из первых особей поймали в районе Щукино, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, существо залетело в открытое окно квартиры, где проживает пенсионерка. Испугавшись, она незамедлительно вызвала спасателей. Пока ехали специалисты, женщина попыталась самостоятельно найти мышь, однако она успела спрятаться. Спасатели обследовали квартиру и в итоге обнаружили особь в рукаве пальто. Мышь аккуратно извлекли и передали в центр реабилитации.

Как отметил в разговоре с Москвой 24 кандидат биологических наук Павел Глазков, на данный момент массового вылета летучих мышей в столичном регионе не наблюдается. Однако, когда температура будет держаться на отметке плюс 12 на протяжении недели-двух, их будет становиться все больше.

В то же время численность летучих мышей в этом сезоне ожидается стабильной, поскольку особи благополучно пережили зимовку, даже несмотря на холода, уточнил специалист.

Летучие мыши, обитающие в Москве и Московской области, – насекомоядные, они питаются бабочками, комарами, жуками и пауками. Среди таких видов встречается двуцветный кожан, бурый ушан, лесной нетопырь, рыжая вечерница, водяная ночница и ночница Брандта. Зимой особи впадают в глубокую спячку, и сейчас, с пробуждением насекомых, начинают проявлять активность. Это происходит с наступлением сумерек и продолжается до рассвета, после чего они возвращаются в укрытия.
Павел Глазков
кандидат биологических наук

Эксперт также пояснил, что только двуцветный кожан улетает на зимовку в Центральную Европу, тогда как остальные виды остаются в Москве и области. В естественной среде особи выбирают дупла старых деревьев, а вот в городе могут перезимовать в подвалах многоквартирных или частных домов, на чердаках, а иногда и в щелях лоджий.

"В среднем спячка длится около пяти месяцев – с конца октября до начала марта. В этот период рукокрылые живут за счет накопленных жировых запасов. Их организм впадает в состояние анабиоза: температура тела снижается с обычных 38 градусов почти до нуля, сердцебиение замедляется до одного удара в минуту", – уточнил Глазков.

Специалист уточнил, что, выйдя из спячки, летучие мыши обитают практически повсюду. Например, в столице и ее окрестностях они особенно любят районы с большими старыми парками и лесами, богатыми широколиственными деревьями вроде дуба, липы и вяза.

Руками не трогать

Фото: 123RF.com/antonellalussardi

По словам Павла Глазкова, весной особи залетают в дома или квартиры в поисках еды, особенно когда поблизости много комаров. Осенью же эти существа ищут потенциальное место для спячки.

Щели шириной всего 2–3 сантиметра на лоджии, балконе или в окне достаточно, чтобы мышь проникла внутрь.
Павел Глазков
кандидат биологических наук

Эксперт отметил, что летучие мыши не нападают сами по себе – они видят человеческие очертания с помощью эхолокации, воспринимая людей как препятствие, которое не нужно атаковать. Укусить мышь может только в том случае, если взять ее голыми руками. Причем укус довольно болезненный из-за острых зубов, заверил Глазков.

"При обнаружении мыши в квартире алгоритм действий следующий: если это ночь, достаточно открыть окно и выключить свет – с большой вероятностью она улетит сама. Если это не помогло или особь залетела днем, нужно взять плотное полотенце, накрыть мышь, а затем аккуратно вынести на улицу. В светлое время суток лучше не выбрасывать ее в окно, поскольку особь может быть травмирована. Лучше всего будет отнести ее в парк и посадить как можно выше на ствол дерева. Тогда летучая мышь заберется по коре вверх и дождется темноты, чтобы улететь", – посоветовал Глазков.

Специалист также подчеркнул, что, если особь находится высоко и недоступна, можно выключить свет, подождать, пока она переместится, затем снова включить и повторить попытку. Если мышь повреждена или не улетает, рекомендуется обращаться к специалистам, заключил биолог.

Если найденная летучая мышь выглядит больной или раненой, необходимо связаться с Центром реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке по телефону +7 (968) 476-88-06 и получить рекомендации специалистов.

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

