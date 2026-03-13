Биолог Глазков объяснил порядок действий при попадании летучей мыши в квартиру

Летучие мыши проснулись в столице, сообщили СМИ. В каких местах они могут обитать и как вести себя при встрече – в материале Москвы 24.

Мышь в доме

Летучие мыши стали выходить из спячки в столице: одну из первых особей поймали в районе Щукино, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, существо залетело в открытое окно квартиры, где проживает пенсионерка. Испугавшись, она незамедлительно вызвала спасателей. Пока ехали специалисты, женщина попыталась самостоятельно найти мышь, однако она успела спрятаться. Спасатели обследовали квартиру и в итоге обнаружили особь в рукаве пальто. Мышь аккуратно извлекли и передали в центр реабилитации.

Как отметил в разговоре с Москвой 24 кандидат биологических наук Павел Глазков, на данный момент массового вылета летучих мышей в столичном регионе не наблюдается. Однако, когда температура будет держаться на отметке плюс 12 на протяжении недели-двух, их будет становиться все больше.

В то же время численность летучих мышей в этом сезоне ожидается стабильной, поскольку особи благополучно пережили зимовку, даже несмотря на холода, уточнил специалист.





Павел Глазков кандидат биологических наук Летучие мыши, обитающие в Москве и Московской области, – насекомоядные, они питаются бабочками, комарами, жуками и пауками. Среди таких видов встречается двуцветный кожан, бурый ушан, лесной нетопырь, рыжая вечерница, водяная ночница и ночница Брандта. Зимой особи впадают в глубокую спячку, и сейчас, с пробуждением насекомых, начинают проявлять активность. Это происходит с наступлением сумерек и продолжается до рассвета, после чего они возвращаются в укрытия.

Эксперт также пояснил, что только двуцветный кожан улетает на зимовку в Центральную Европу, тогда как остальные виды остаются в Москве и области. В естественной среде особи выбирают дупла старых деревьев, а вот в городе могут перезимовать в подвалах многоквартирных или частных домов, на чердаках, а иногда и в щелях лоджий.

"В среднем спячка длится около пяти месяцев – с конца октября до начала марта. В этот период рукокрылые живут за счет накопленных жировых запасов. Их организм впадает в состояние анабиоза: температура тела снижается с обычных 38 градусов почти до нуля, сердцебиение замедляется до одного удара в минуту", – уточнил Глазков.

Специалист уточнил, что, выйдя из спячки, летучие мыши обитают практически повсюду. Например, в столице и ее окрестностях они особенно любят районы с большими старыми парками и лесами, богатыми широколиственными деревьями вроде дуба, липы и вяза.

Руками не трогать

По словам Павла Глазкова, весной особи залетают в дома или квартиры в поисках еды, особенно когда поблизости много комаров. Осенью же эти существа ищут потенциальное место для спячки.





Павел Глазков кандидат биологических наук Щели шириной всего 2–3 сантиметра на лоджии, балконе или в окне достаточно, чтобы мышь проникла внутрь.

Эксперт отметил, что летучие мыши не нападают сами по себе – они видят человеческие очертания с помощью эхолокации, воспринимая людей как препятствие, которое не нужно атаковать. Укусить мышь может только в том случае, если взять ее голыми руками. Причем укус довольно болезненный из-за острых зубов, заверил Глазков.

"При обнаружении мыши в квартире алгоритм действий следующий: если это ночь, достаточно открыть окно и выключить свет – с большой вероятностью она улетит сама. Если это не помогло или особь залетела днем, нужно взять плотное полотенце, накрыть мышь, а затем аккуратно вынести на улицу. В светлое время суток лучше не выбрасывать ее в окно, поскольку особь может быть травмирована. Лучше всего будет отнести ее в парк и посадить как можно выше на ствол дерева. Тогда летучая мышь заберется по коре вверх и дождется темноты, чтобы улететь", – посоветовал Глазков.

Специалист также подчеркнул, что, если особь находится высоко и недоступна, можно выключить свет, подождать, пока она переместится, затем снова включить и повторить попытку. Если мышь повреждена или не улетает, рекомендуется обращаться к специалистам, заключил биолог.



Если найденная летучая мышь выглядит больной или раненой, необходимо связаться с Центром реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке по телефону +7 (968) 476-88-06 и получить рекомендации специалистов.

