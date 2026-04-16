Посол допустил пересмотр Финляндией заключенных сделок россиян с жильем

Финляндия может задним числом пересмотреть заключенные сделки россиян с недвижимостью. Об этом ТАСС сообщил российский посол Павел Кузнецов.

"Последние годы власти Финляндии последовательно ужесточали правила приобретения недвижимости в стране россиянами. Завершилось это тем, что в 2025 году был введен полный запрет на такие сделки под предлогом "национальной безопасности", – отметил он.

Диппредставитель назвал такие шаги дискриминацией по гражданству, противоречащей нормам международного права. По словам посла, этим Финляндия ограничиваться не планирует, поскольку теперь военные намерены получить возможность пересматривать уже заключенные сделки с жильем.

Как подчеркнул Кузнецов, пока соответствующий закон еще не приняли, однако нынешняя финская элита уже показала, что готова забыть о фундаментальных принципах правового государства.

"В этом случае, разумеется, будем готовы оказывать нашим гражданам необходимую помощь и содействие", – добавил посол.

Ранее стало известно, что Финляндия начнет отказывать во въезде россиянам с небиометрическими загранпаспортами с 1 июня 2026 года. Исключение составят несовершеннолетние и лица, которые имеют вид на жительство до указанной даты. Также некоторые разрешения на въезд могут быть выданы индивидуально.

