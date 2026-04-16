16 апреля, 10:22

Мэр Москвы

Собянин рассказал о программах повышения квалификации московских педагогов

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Около 100 тысяч педагогов работают в Москве. Большинство из них имеют высшую квалификационную категорию, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Для улучшения качества преподавания в 2025 году Москва запустила для учителей начальных классов курс "Математика и окружающий мир", разработала для педагогов 5–6-х классов методики преподавания математики в группах с разными интересами и целями изучения предмета, начала обучение руководителей предметных кафедр по освоению компетенций управления качеством преподавания предметов и включила в учебный процесс использование искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, в столице организовали обучение педагогов инженерных и IT-направлений по работе с новым оборудованием, а также создали онлайн-курсы повышения квалификации на платформе МЭШ для учителей, готовящих выпускников к ЕГЭ.

Также, как рассказал мэр столицы, в городских колледжах запустили "Школу мастеров" и краткосрочные стажировки на предприятиях для мастеров производственного обучения и преподавателей профессиональных дисциплин.

По его словам, престиж профессии педагога повышается при помощи конкурсов профессионального мастерства. В прошлом году их участниками стали около 26 тысяч человек. Лучшие представили Москву на федеральном уровне.

Например, Елизавета Богатырева из дошкольного отделения школы № 236 победила в конкурсе "Воспитатель года России", а Анна Александрова из школы № 1542 оказалась лучшим учителем-дефектологом.

Ранее столичные власти утвердили планы развития московского образования на 2026 год. В текущем учебном году продолжится развитие современной предпрофессиональной среды в старших классах. Причем особое внимание будет уделено математическому и естественно-научному образованию, а также профориентации.

"Новости дня": более 90% школ Москвы присоединились к проекту "Математическая вертикаль"

Читайте также


Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

