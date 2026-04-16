Собянин рассказал о программах повышения квалификации московских педагогов

Около 100 тысяч педагогов работают в Москве. Большинство из них имеют высшую квалификационную категорию, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Для улучшения качества преподавания в 2025 году Москва запустила для учителей начальных классов курс "Математика и окружающий мир", разработала для педагогов 5–6-х классов методики преподавания математики в группах с разными интересами и целями изучения предмета, начала обучение руководителей предметных кафедр по освоению компетенций управления качеством преподавания предметов и включила в учебный процесс использование искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, в столице организовали обучение педагогов инженерных и IT-направлений по работе с новым оборудованием, а также создали онлайн-курсы повышения квалификации на платформе МЭШ для учителей, готовящих выпускников к ЕГЭ.

Также, как рассказал мэр столицы, в городских колледжах запустили "Школу мастеров" и краткосрочные стажировки на предприятиях для мастеров производственного обучения и преподавателей профессиональных дисциплин.

По его словам, престиж профессии педагога повышается при помощи конкурсов профессионального мастерства. В прошлом году их участниками стали около 26 тысяч человек. Лучшие представили Москву на федеральном уровне.

Например, Елизавета Богатырева из дошкольного отделения школы № 236 победила в конкурсе "Воспитатель года России", а Анна Александрова из школы № 1542 оказалась лучшим учителем-дефектологом.

Ранее столичные власти утвердили планы развития московского образования на 2026 год. В текущем учебном году продолжится развитие современной предпрофессиональной среды в старших классах. Причем особое внимание будет уделено математическому и естественно-научному образованию, а также профориентации.

