Сергей Собянин назвал приоритеты развития образования в Москве на 2026 год

Столичные власти утвердили планы развития московского образования на 2026 год. Приоритетные направления Сергей Собянин перечислил на своей странице в МАХ.

Например, в текущем учебном году продолжится развитие современной предпрофессиональной среды в старших классах. Причем особое внимание будет уделено математическому и естественно-научному образованию, а также профориентации.

В свою очередь, в рамках программы "Моя школа" планируется завершение обновления нескольких десятков зданий, продолжил мэр.

Вместе с тем в плане значится модернизация среднего профессионального образования, которая включает обновление лабораторий и мастерских, актуализацию учебных программ в соответствии с требованиями работодателей, увеличение практической подготовки, а также ремонт и строительство современных колледжей.

При этом центральным направлением, как подчеркнул градоначальник, останется улучшение условий для профессионального роста и мотивации учителей, а также развитие цифровой образовательной среды, включая создание сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ).

"Москва – лидер мирового образования. Второй год подряд наш город – единственный, где выпускник набрал максимальные 400 баллов по четырем предметам ЕГЭ", – написал Собянин.

Такого результата, по его уточнению, удалось достичь ученице школы № 1514 Надежде Яшмолкиной. Еще четыре выпускника получили по 300 баллов за три предмета.

При этом по количеству дипломов победителей Всероссийской олимпиады школьников мегаполис значительно обгоняет следующих четырех лидеров рейтинга в совокупности.

Более того, на международных олимпиадах прошлого года столичные школьники завоевали 22 золотые, пять серебряных и одну бронзовую медаль. Это, как подчеркнул мэр, составляет 64% от всех призов национальной сборной.

Ранее Собянин назвал 2025 год успешным для развития системы специального профессионального образования в Москве. В частности, за этот период власти города переработали около 90% учебных планов, согласно которым теперь 70% времени обучения занимает практика под руководством наставников.

Кроме того, в минувшем году в столице появились новые учебные направления, включая квантовые коммуникации, веб-разработку, интеллектуальные интегрированные системы, техническую эксплуатацию электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов.

