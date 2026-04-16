Набиуллина заявила о нехватке рабочей силы в России

В России впервые в современной истории зафиксирована нехватка рабочей силы. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на Биржевом форуме Московской биржи.

Она отметила, что это новая реальность как для государства, так и для бизнеса. Поэтому, добавила глава регулятора, кажется, что длительная жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) является аномальной, так как до этого периоды высоких ставок были связаны с ухудшающимися внешними факторами.

По словам Набиуллиной, в нынешних условиях необходим переход трудовых ресурсов из неэффективных секторов экономики в более перспективные. Однако из-за высокой инфляции это не происходит.

Что касается борьбы с высокой инфляцией, Центробанк в 2026 году собирается подвести черту, подчеркнула она. Набиуллина добавила, что это важно и для граждан, и для экономики, и для бизнеса, так как сейчас в стране высокие процентные ставки и высокая стоимость фондирования.

Глава Банка России указала, что в странах с доступными кредитами и низкими ставками, как правило, низкая инфляция. А в государствах с высокой инфляцией так быть не может.

"Поэтому наивно считать, что при более высокой цели по инфляции будут более низкие ставки, ровно наоборот", – заключила она.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов – с 15,5 до 15% годовых. Утверждалось, что регулятор будет рассматривать целесообразность дальнейшего снижения в зависимости от замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

