16 апреля, 10:20

Город

"Макет Москвы" проведет мероприятия к Международному дню памятников и исторических мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Серия интерактивных мероприятий к Международному дню памятников и исторических мест состоится в павильоне "Макет Москвы" в субботу, 18 апреля. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, сотрудники выставочного центра подготовили интерактивную экскурсию по макету центральной части Москвы. Гости смогут узнать о создании знаковых памятников и архитектурных объектов, а также о том, какую роль они играют в настоящее время.

"Мы хотим, чтобы гости не просто смотрели на макет столицы, а по-настоящему чувствовали связь с городом – понимали, как он развивался и чем живет сегодня. Нам важно показать, что за каждым зданием и памятником стоит своя история, события и люди", – подчеркнул Овчинский.

Экскурсии пройдут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10, а интерактивные викторины – в 12:40, 14:40, 16:40 и 18:40. Участники проверят свои знания и смогут получить памятные сувениры.

В павильоне "Макет Москвы" можно увидеть город в миниатюре и понять, как меняется столица. Кроме лекций, здесь регулярно проходят тематические экскурсии в разных форматах.

Традиционно всех посетителей ждут светотехнические представления. Праздничные шоу будут проходить каждые 30 минут с 11:00 до 19:30.

Ранее сообщалось, что в честь 100-летнего юбилея Музей кино на ВДНХ подготовил для гостей новые экспозиции. На первом этаже располагаются его самые дорогие экспонаты. Всего в коллекции музея содержится свыше 220 тысяч предметов, посвященных кино, таких как старинные фото- и видеокамеры, эксклюзивные афиши, редкие фотографии и кадры военной хроники.

