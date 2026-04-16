16 апреля, 09:47

Экономика

Россия осталась четвертой экономикой мира по итогам 2025 года

По итогам 2025 года Россия сохранила за собой четвертое место среди экономик мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

Валовой внутренний продукт (ВВП) страны впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, составив 7,26 триллиона против 6,97 триллиона годом ранее. При этом ВВП Китая, чья экономика стала крупнейшей в мире, достиг 41,2 триллиона долларов на фоне 38,2 триллиона в 2024 году.

На втором месте в 2025 году оказались США, чей ВВП достиг 30,8 триллиона (29,3 триллиона годом ранее), а на третьем – Индия с ростом ВВП с 15,6 до 17,3 триллиона долларов.

Пятерку лидеров после КНР, США, Индии и России замкнула Япония, чья экономика достигла 7 триллионов долларов (6,7 триллиона годом ранее). На шестом месте оказалась Германия, чей валовый внутренний продукт достиг 6,2 триллиона на фоне 6 триллионов годом ранее.

На последующих местах расположились Индонезия (5 триллионов), Бразилия (4,99 триллиона), Франция (4,56 триллиона) и Великобритания (4,55 триллиона). При этом мировая экономика в 2025 году выросла до 210 триллионов долларов на фоне 197,8 триллиона долларов в 2024 году.

Ранее Владимир Путин заявлял об отрицательной динамике ВВП. За январь – февраль показатель сократился на 1,8%. Среди причин он назвал календарные, сезонные и погодные факторы. В связи с этим президент дал указание финансовому блоку разработать комплекс мер, направленных на стимулирование экономического роста.

