Россия осталась четвертой экономикой мира по итогам 2025 года

Фото: foto.mos.ru

По итогам 2025 года Россия сохранила за собой четвертое место среди экономик мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

Валовой внутренний продукт (ВВП) страны впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, составив 7,26 триллиона против 6,97 триллиона годом ранее. При этом ВВП Китая, чья экономика стала крупнейшей в мире, достиг 41,2 триллиона долларов на фоне 38,2 триллиона в 2024 году.

На втором месте в 2025 году оказались США, чей ВВП достиг 30,8 триллиона (29,3 триллиона годом ранее), а на третьем – Индия с ростом ВВП с 15,6 до 17,3 триллиона долларов.

Пятерку лидеров после КНР, США, Индии и России замкнула Япония, чья экономика достигла 7 триллионов долларов (6,7 триллиона годом ранее). На шестом месте оказалась Германия, чей валовый внутренний продукт достиг 6,2 триллиона на фоне 6 триллионов годом ранее.



На последующих местах расположились Индонезия (5 триллионов), Бразилия (4,99 триллиона), Франция (4,56 триллиона) и Великобритания (4,55 триллиона). При этом мировая экономика в 2025 году выросла до 210 триллионов долларов на фоне 197,8 триллиона долларов в 2024 году.

Ранее Владимир Путин заявлял об отрицательной динамике ВВП. За январь – февраль показатель сократился на 1,8%. Среди причин он назвал календарные, сезонные и погодные факторы. В связи с этим президент дал указание финансовому блоку разработать комплекс мер, направленных на стимулирование экономического роста.

