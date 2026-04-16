16 апреля, 09:23

Общество

"Активные граждане" проголосуют за возвращение скульптур дому на Большой Дмитровке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Голосование о восстановлении утраченных скульптур дома на пересечении улицы Большой Дмитровки и Театрального проезда стартовало в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

До 1950-х годов скульптуры "физкультурников" находились на высоких полукруглых нишах фасада здания, после чего их убрали из-за неудовлетворительного технического состояния. Горожане смогут решить, надо ли восстанавливать исторический облик здания.

Согласно архивным данным, создателем скульптур является автор нескольких известных в СССР работ на спортивную тематику Арменак Степанянц. Он выполнил фигуры в классическом стиле.

Специалисты планируют воссоздать скульптуры по архивным документам и на основе аналогичных произведений, которые сохранились в столичных дворцах на Дмитровском шоссе и улице Маршала Василевского. Также они намерены применить современные технологии.

Такие проекты уже реализовывали в городе. К примеру, специалисты восстановили скульптуру "Плодородие" в нише здания на проспекте Мира.

Проголосовать могут пользователи проекта с полной или стандартной учетной записью mos.ru. Кроме того, голосование доступно в мобильном приложении "Активный гражданин" и в мини-приложении проекта в мессенджере MAX.

Ранее на ВДНХ началась реставрация павильона № 64 "Оптика", который назывался "Ленинград и Северо-Запад РСФСР". Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

На композиции, созданной скульпторами Григорием Косовым, Василием Стамовым, Александром Овсянниковым и Алексеем Тимченко, изображено торжественное шествие на фоне памятника Владимиру Ленину у Финляндского вокзала.

