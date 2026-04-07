На ВДНХ отреставрируют исторический павильон "Оптика"

Реставрация павильона № 64 "Оптика", который ранее носил название "Ленинград и Северо-Запад РСФСР", стартовала на ВДНХ. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, подчеркнула вице-мэр.

"Внутри особое внимание уделят найденному ранее горельефу "Праздничный Ленинград". Композицию обнаружили за фальшстеной на подготовительном этапе", – отметила Сергунина.

На композиции, созданной скульпторами Григорием Косовым, Василием Стамовым, Александром Овсянниковым и Алексеем Тимченко, изображено торжественное шествие на фоне памятника Владимиру Ленину у Финляндского вокзала.

Мероприятия в Ленинградском зале включают в себя отчистку от поздних слоев краски живописи на своде, реставрацию четырех люстр, украшенных деталями из кобальтового стекла, а также воссоздание несохранившихся потолочных светильников на основе архивных чертежей и фотоматериалов.

В вводном зале планируется привести в порядок монументальные панно "Встреча гвардейцев у Нарвских ворот в июле 1945 года", "Машины направляются на колхозные поля", "Завод имени Сталина во время создания гидротурбины" и "Смольный в октябре 1917 года".

Вместе с тем в ходе работ на парапет главного и бокового фасадов будут возвращены 24 уникальные скульптуры ученого, тракториста и женщин-колхозниц, украшавшие здание с 1954 по середину 1980-х годов. Их воссоздадут по архивным фотоматериалам.

Возведение павильона было приурочено к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939 года. Архитектура здания с названием "Ленинград и Северо-Восток РСФСР" отличалась строгостью. В частности, колонны-опоры без капителей чередовались с декоративными арками по бокам, а в восьми залах были представлены экспозиции советских республик.

После войны здание реконструировали и переименовали в "Ленинград и Северо-Запад РСФСР". С этого момента оно приобрело величественный облик в стиле сталинского ампира и было украшено скульптурным и лепным декором.

С 1959 года экспозиции рассказывали об основных целях и успехах образовательной системы страны, а с 1967-го – о социально-экономических изменениях в сельском хозяйстве СССР.

Современное название – "Оптика" – павильон получил в 1982 году. Здесь можно было ознакомиться с историей создания и практическим применением оптических приборов.

Всего в текущем году в Москве запланирована реставрация более 10 памятников, заявлял ранее Сергей Собянин. Мэр напомнил, что работа в этом направлении продолжается с 2011-го.

Например, за этот период в мегаполисе было восстановлено около 300 произведений монументального искусства, свыше 700 архитектурно-художественных надгробий и объектов воинских и исторических некрополей. В число отреставрированных памятников в том числе вошли монумент доктору Ф. П. Гаазу на Малом Казенном переулке, памятники основоположникам гидро- и аэродинамики Н. Е. Жуковскому и космонавтики К. Э. Циолковскому на Ленинградском проспекте.

