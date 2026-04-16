Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
16 апреля, 11:18

Политика

Франция сняла арест со следовавшего из Мурманска танкера Deyna

Фото: ТАСС/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Власти Франции сняли наложенный арест на танкер Deyna, который следовал из России. Судно уже покинуло территориальные воды страны, сообщает News.ru со ссылкой на Морскую префектуру Средиземноморья Франции.

При выходе из зоны юрисдикции страны танкер был под наблюдением профильных служб.

"Арест судна был снят префектом департамента Буш-дю-Рон, и Deyna покинул французские территориальные воды", – говорится в сообщении.

Французские военные провели операцию по задержанию нефтяного танкера в западной части Средиземного моря 20 марта. Уточнялось, что судно шло под флагом Мозамбика и следовало из Мурманска. Подробности операции и причина задержания судна не раскрывались.

Посольство РФ, в свою очередь, сообщило, что российских граждан в составе экипажа танкера не было. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг Deyna.

политикатранспортза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика