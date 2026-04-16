Комары-звонцы пробудились в "Лосином острове"

У комаров-звонцов в национальном парке "Лосиный остров" завершилась диапауза, во время которой у них замедляется обмен веществ, чтобы насекомые могли пережить зиму. Об этом сообщила пресс-служба природной территории.

Там отметили, что в воздухе уже слышен их тонкий звон. В пресс-службе рассказали, что на самом деле комары не впадают в спячку, а только входят в состояние диапаузы.

Отмечается, что большинство видов этих насекомых осенью откладывают яйца в воду или влажную почву. Там они спокойно переносят зиму, а при потеплении весной появляются личинки.

Звонцы, как правило, зимуют во взрослом возрасте. В период холодов они живут в дуплах деревьев и у животных в норах. Этот вид вылетает наружу одним из первых при установлении стабильно положительной температуры. Поэтому, добавили в нацпарке, можно сказать, что они пробудились, но не ото сна, а из состояния диапаузы.

Ранее в "Лосином острове" снегири начали подготовку к гнездованию. Некоторые птицы уже нашли пару и многие тоже скоро ее найдут, так как самцы активно привлекают самок своим внешним видом и пением. После этого пернатые приступят к обустройству жилищ.

